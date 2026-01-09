"Полтавський палій" повернувся: що він утнув цього разу

Поліція / © Shutterstock

У Полтаві знову згадали про сумнозвісного «вогняного» злочинця, який роками тримав у страху мешканців багатоповерхівок. До поліції надійшов тривожний дзвінок із погрозами розпочати нову серію підпалів.

Про це повідомили в Полтавському районному управлінні поліції, пише «Полтавщина».

8 січня на лінію правоохоронців надійшов анонімний дзвінок. Невідомий заявив про наміри підпалювати квартири місцевих жителів. Поліцейські спрацювали оперативно і швидко встановили особу «телефонного терориста».

Ним виявився 49-річний місцевий житель, який добре знайомий правоохоронній системі. За даними джерел, йдеться про Віталія Чепурка, який отримав у народі прізвисько «Полтавський палій».

«За фактом інциденту поліцейські склали адміністративні матеріали за статтею 173 КУпАП (дрібне хуліганство). Матеріали скерували до суду», — зазначили в поліції.

Наразі правоохоронці наголошують: йдеться винятково про словесні погрози, фізичних підпалів зафіксовано не було.

Кримінальна біографія «знаменитості»

Фігурант має разючий послужний список — 14 судимостей. Більшість із них стосуються крадіжок, але «славу» він здобув саме через маніакальну пристрасть до вогню.

2007 року Полтава здригнулася від серії злочинів. За два місяці було пошкоджено 28 під’їздів. Зловмисник підпалював вхідні двері квартир, наражаючи на небезпеку життя людей.

Згодом його мішенню ставали не лише помешкання, а й транспортні засоби. Востаннє суд виніс йому вирок 2018-го — 3,5 роки позбавлення волі за підпал автомобілів Nissan і «Таврія».

Крапку в нинішньому інциденті з телефонними погрозами має поставити суд, який надасть правову оцінку діям рецидивіста.

