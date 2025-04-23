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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
27
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1 хв

Полтаву атакували ворожі дрони: є влучення по підприємствам

Зафіксовані влучання в Подільському та Шевченківському районах Полтави.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Безпілотник

Безпілотник / © ТСН.ua

Полтавську громаду атакували ворожі БпЛА.

Про це інформує очільник Полтавської ОВА Володимир Когут.

Станом на 00:10  є повідомлення про влучання по підприємствам та відкритим територіям поблизу цивільних об'єктів у Подільському та  Шевченківському районах Полтави.

На цей час інформації про постраждалих не надходило.

Дані уточнюються. До відбою повітряної тривоги перебувайте в укриттях.

Нагадаємо, що раніше відбулася атаки дронів на Одесу: місто знову у вогні — що відомо про наслідки.

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