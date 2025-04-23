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Полтаву атакували ворожі дрони: є влучення по підприємствам
Зафіксовані влучання в Подільському та Шевченківському районах Полтави.
Полтавську громаду атакували ворожі БпЛА.
Про це інформує очільник Полтавської ОВА Володимир Когут.
Станом на 00:10 є повідомлення про влучання по підприємствам та відкритим територіям поблизу цивільних об'єктів у Подільському та Шевченківському районах Полтави.
На цей час інформації про постраждалих не надходило.
Дані уточнюються. До відбою повітряної тривоги перебувайте в укриттях.
Нагадаємо, що раніше відбулася атаки дронів на Одесу: місто знову у вогні — що відомо про наслідки.