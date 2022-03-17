"Получили пи*дюлей от Украины – спрятались, еще раз получили – снова спрятались": СБУ отримала дані про тактику росіян

У цієї схеми є незначний недолік – застосовувати її можна доти, доки є кому ховатися, іронізує речник спецслужби.

СБУ отримала дані про воєнну тактику росіян: "получили пи*дюлей от Украины – спрятались, еще раз получили – снова спрятались".

І так по колу...

Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

"Здається, у цієї схеми є незначний недолік – застосовувати її можна доти, доки є кому ховатися", - зазначив він.

А як свідчать перехоплені розмови окупантів, які є в розпорядженні СБУ, триватиме це недовго. Бо втрати ворога величезні.

СБУ наводить фрагмент перехопленої розмови окупантів: "Ось, що про це говорить російський загарбник, який зараз перебуває під Маріуполем: "Прячемся мы нах*й. Нас е*ашат нахрен. Пид*асы е*аные говорят: "Все взяли, все взяли", а нас тут е*ут постоянно. Я зае*ался уже бинтовать и конечности грузить. 200-х – море, море, море, просто море. У нас уже МАЗов нету, нахрен".

Не рятує окупантів навіть присутність загонів кадирівців: "Эти е*анные кадыровцы отступили и все, всем пох*й. А мы стоим и нам прилетает постоянно".

"Що ж, прийшовши з мечем в Україну, вони самі собі підписали вирок. Україна обов'язково переможе", - резюмував речник СБУ.

Нагадаємо, у Київській області в Бучанському районі українськими військовими підбито ворожий гелікоптер КА 52.

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