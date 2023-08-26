"Полум'я, дим і... падають": очевидці розповіли про авіатрощу на Житомирщині

У небі над Житомирщиною 25 серпня сталася авіакатастрофа, внаслідок якої троє українських льотчиків загинули.

Жителі села Сінгури на Житомирщині, де в результаті зіткнення двох літаків загинуло троє пілотів, розповіли про авіатрощу, яку бачили на власні очі.

Про це йдеться у відео, яке надала українська служба "Радіо Свобода".

Місцеві очевидці авіакатастрофи розповіли, що саме відбувалося у небі над Сінгурами 25 серпня.

"Почув скрегіт металу... Підняв голову і побачив, що один лутак під гострим кутом зайшов, а інший впав біля вулиці", — розповів місцевий житель Руслан.

За його словами, літаки зіткнулися у повітрі.

Інша жителька села показала уламки літака, що впали на її подвір'я.

"Бачу — у небі два літаки. Потім — полум'я, дим і... падають... ", — ділиться очевидець.

Додамо, що два українських літаки L-39 дійсно зіштовхнулися у небі.

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що будуть зʼясовані усі обставини авіатрощі. 25 серпня загинули троє льотчиків. Серед них Андрій Пільщиков, позивний – Джус.

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