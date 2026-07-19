Горить цивільне судно / © Думская

Реклама

Під час комбінованої атаки Росії на Одещину 19 липня в акваторії Одеської затоки спалахнула пожежа на цивільному торговельному судні.

Про це повідомляє «Думская» та Telegram-канали.

За попередньою інформацією, судно отримало пошкодження після ймовірного влучання ракети. На оприлюднених у мережі кадрах видно густий дим і пожежу на борту. Також повідомляється, що на місці працюють рятувальні служби та буксири, а членів екіпажу евакуюють.

Реклама

У Чорному морі після атаки РФ загорілося торговельне судно - з'явилися перші подробиці Фото Думская / © Думская

За даними ЗМІ, йдеться про суховантаж GOLDEN LEO під прапором Гвінеї-Бісау. Журналісти стверджують, що вогонь охопив середню частину корпусу судна, а рятувальники намагаються локалізувати пожежу. За інформацією видання, суховантаж перебував у Великій Одесі на завантаженні, а 19 липня мав вирушити в напрямку Босфору.

Водночас інформація про те, що судно отримало пошкодження саме внаслідок російської атаки, а також деталі щодо його стану станом на зараз офіційно не підтверджені. Українська влада та військове командування поки не оприлюднювали відповідних заяв.

Також немає офіційного підтвердження інформації про можливе затоплення судна чи постраждалих серед екіпажу.

Раніше вдень 19 липня російські війська здійснили комбіновану атаку на Одеську область із застосуванням ударних безпілотників і ракет.

Реклама

Нагадаємо, внаслідок вечірнього ракетного удару російських військ по цивільній інфраструктурі Одещини 18 липня загинула дитина.

Новини партнерів