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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
227
Час на прочитання
2 хв

Полуничний Місяць над Україною: фото рідкісного явища ширяться Мережею

Зустрічайте полуничний Місяць в Україні. Цьогоріч він буде найнижчим за горизонтом за останні 18,6 року.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Полуничний Місяць над Україною: фото рідкісного явища ширяться Мережею

Полуничний Місяць в Україні / © ТСН.ua

Після заходу сонця 10 червня над Україною можна побачити «полуничну» повню. Таке явище вважають рідкісним, адже цей Місяць — найнижчий за горизонтом за останні 18,6 року. А ефект, який він створює, називають «велетенським диском».

Про це йдеться на beaumontenterprise, а також свідчать фото в Мережі.

«Оскільки цей Місяць близький до апогею, інтенсивність світла зменшиться (близько на 30 % тьмяніший), а видимий розмір — менший на приблизно  14 % (так званий мікроповний)», — кажуть фахівці.

Фото рідкісного явища — полуничного Місяця — ширяться Мережею / © pixabay.com

Фото рідкісного явища — полуничного Місяця — ширяться Мережею / © pixabay.com

Чому Місяць саме полуничний

«Полуничним» Місяць назвали індіанці Північної Америки — алгонкіни. За їхньою старовинною традицією, ця пора року є початком збору стиглої полуниці.

Колір місяця під час сходу набуде золотисто‑рожевого відтінку через атмосферне розсіювання світла за низького розташування на небі.

Саме зараз, 10 червня, після 22:00 за київським часом, як стверджують користувачі, можна побачити в небі над Україною «полуничний» Місяць. Звісно, якщо небо чисте, без хмар.

Фото рідкісного явища — полуничного Місяця — ширяться Мережею / © Фото з відкритих джерел

Фото рідкісного явища — полуничного Місяця — ширяться Мережею / © Фото з відкритих джерел

Як і коли побачити полуничний Місяць

Тож якщо над вашою домівкою небо не затягнуте хмарами, ви маєте шанс побачити дивовижне явище — полуничну повню.

Фото рідкісного явища — полуничного Місяця — ширяться Мережею / © Фото з відкритих джерел

Фото рідкісного явища — полуничного Місяця — ширяться Мережею / © Фото з відкритих джерел

Фахівці радять обрати місцевість з відкритим східним горизонтом (без дерев і будівель) — гірські чи прибережні локації.

Фото рідкісного явища — полуничного Місяця — ширяться Мережею / © Фото з відкритих джерел

Фото рідкісного явища — полуничного Місяця — ширяться Мережею / © Фото з відкритих джерел

Щоб побачити полуничний Місяць, треба взяти просте обладнання:

  • бінокль або невеликий телескоп — для деталізації;

  • фотоапарат зі штативом — для ефектного знімання «великого Місяця» на горизонті.

Фото рідкісного явища — полуничного Місяця — ширяться Мережею / © Фото з відкритих джерел

Фото рідкісного явища — полуничного Місяця — ширяться Мережею / © Фото з відкритих джерел

Оскільки сама полунична повня в Україні, за астрономічними даними, настане 11 червня 2025 року о 10:43 ранку, найкращий час для спостереження Місяця — саме зараз, увечері 10 червня, коли він сходить над горизонтом (приблизно після 21:00 за Києвом).

Як розповідають астрологи, повня 11 червня 2025 року в знаку Стрільця відкриває потужний час для внутрішнього зростання особистості, коли варто не бігти далі, а пригальмувати та подивитися всередину себе.

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