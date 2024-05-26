Поліція показала відео моменту удару РФ по “Епіцентру” зсередини будівлі

Поліція оприлюднила відео влучання у гіпермаркет "Епіцентр" в Харкові, куди влучили російські окупанти 25 травня.

Відео опублікував начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

"Тіла ще семи жертв, яких розшукують родичі та колеги, поки не вдалося виявити. Вони вважаються зниклими безвістиТак само, як і ті люди, останки яких ми вже знайшли, але ще працюємо з ДНК...", - йдеться в повідомленні.

На відео, з яким зараз працюють слідчі, - момент удару.

"Чітко видно, що люди абсолютно не були готові до такої атаки, перебували на робочих місцях та займалися своїми справами. Нині вивчаємо кожну хвилину записів з камер", - додали у поліції.

Момент удару по гіпермаркету "Епіцентр"

Нагадаємо, російські авіаційні снаряди влучили в будівельний гіпермаркет у Харкові, спричинивши масштабну пожежу.

Станом на ранок 26 травня пожежу в будівельному гіпермаркеті "Епіцентр" повністю ліквідовано. Під завалами гіпермаркету могли залишатися 17 людей, серед них – 12-річна дівчинка.

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