Поляки досі блокують один пункт пропуску: яка ситуація на кордоні

Станом на ранок 2 квітня заблокованим залишається пункт пропуску на кордоні у Львівській області - "Рава-Руська", що межує з польським ККП "Гребенне".

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі одного з телеканалів.

За його словами, наразі у чергах біля КПП на території Польщі близько 150 вантажних транспортних засобів чекають на в'їзд до України.

"Певна кількість вантажівок через цей напрямок все ж може їхати як у сторону Польщі, так і в сторону України. Але це нижче, ніж пропускна спроможність цього пункту пропуску. До 21 квітня польські фермери взагалі не пропускали вантажівки, які слідували з України до Польщі, на цьому напрямку. Були нульові показники. Зараз певна кількість фур може їхати до Польщі. Окрім вантажів із сільськогосподарською продукцією. Її фермери взагалі відмовилися пропускати на цьому напрямку", - наголосив він.

Наразі інтенсивний рух в обох напрямках відбувається на КПП "Ягодин", який був розблокований 22 квітня. За минулу добу, 24 квітня, кордон перетнули 1300 вантажних транспортних засобів. Під час блокування кордон перетинали близько 60 фур в сторону України, а в сторону Польщі - нуль.

Нагадаємо, 20 квітня поляки розблокували два пункти пропуску на кордоні України - "Медика-Шегині" та "Корчова-Краківець". Крім того, 21 квітня було відновлено рух у пункті пропуску "Рава-Руська-Гребенне".

Також 22 квітня поляки розблокували рух транспорту на важливому пункті пропуску - "Ягодин-Дорогуськ", що на кордоні у Волинській області.

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