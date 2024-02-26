Поляки на пункті пропуску з Україною розсипали цвяхи та шурупи (фото)

Українські водії стверджують, що до інциденту мають стосунок саме поляки.

Польскі фермери, які блокують на кордоні з Україною пункт пропуску "Рава-Руська — Гребенне", розсипали на допомозі шурупи та цвяхи.

Відповідне відео було опубліковано журналістами телеканалу Конкурент TV.

Українські водії стверджують, що до інциденту мають стосунок саме поляки.

Один з водіїв розповів журналістам, що польські протестувальники їхали на пікапі та розкидували цвяхи та шурупи з багажника. Чоловіки показали, скільки було зібрано гострих предметів біля однієї з вантажівок.

"Ймовірно, польські фермери зробили це, аби українські водії, які й так стоять у черзі, пробили колеса та не змогли продовжити рух", — припускає журналістка.

На місце події прибули правоохоронці органи, щоб зафіксувати правопорушення та працівники комунальних служб, які мають розчистити дорогу для водіїв.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на протестах фермерів у Польщі знову помітили проросійські гасла.

Крім того, ми раніше інформували, що у Польщі невідомі знову розсипали українське зерно.

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