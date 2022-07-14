"Поляки отримають особливий статус в Україні та окупують західну її частину": ЦПД спростовує черговий фейк РФ

Наратив дня Росії рпосувають її ЗМІ.
Центр протидії дезинформації представляє основний наратив, що сьогодні просувають російські ЗМІ.
Законопроект про особливий статус для громадян Польщі, який у понеділок вніс до ВР Президент України Володимир Зеленський, з кожним днем набирає дедалі більшого резонансу на території РФ, пише ЦПД.
Пропагандисти поширюють думку, ніби Польща «"окупує» Західну Україну і цей процес вже почався.
"Мета дезінформаційної кампанії РФ – дискримінація Польщі та налаштувати поляків та українців одне проти одного", – зазначають у ЦПД.
ЗМІ РФ поширювали подібні наративи ще до початку повномасштабного вторгнення в Україну. Зараз ця тема поширюється сильніше, щоб послабити військову та гуманітарну підтримку, яку надає Польща.
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