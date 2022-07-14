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"Поляки отримають особливий статус в Україні та окупують західну її частину": ЦПД спростовує черговий фейк РФ

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"Поляки отримають особливий статус в Україні та окупують західну її частину": ЦПД спростовує черговий фейк РФ

Фото: Сайт Запорізької ОДА

Наратив дня Росії рпосувають її ЗМІ.

Центр протидії дезинформації представляє основний наратив, що сьогодні просувають російські ЗМІ.

Законопроект про особливий статус для громадян Польщі, який у понеділок вніс до ВР Президент України Володимир Зеленський, з кожним днем набирає дедалі більшого резонансу на території РФ, пише ЦПД.

Пропагандисти поширюють думку, ніби Польща «"окупує» Західну Україну і цей процес вже почався. 

"Мета дезінформаційної кампанії РФ – дискримінація Польщі та налаштувати поляків та українців одне проти одного", – зазначають у ЦПД.

ЗМІ РФ поширювали подібні наративи ще до початку повномасштабного вторгнення в Україну. Зараз ця тема поширюється сильніше, щоб послабити військову та гуманітарну підтримку, яку надає Польща. 

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