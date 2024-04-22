Поляки розблокували рух транспорту на важливому пункті пропуску: деталі

Польські фермери розблокували рух вантажних транспортних засобів через пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ", що на кордоні у Волинській області.

Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України.

"Рух вантажівок через пункт пропуску "Ягодин - Дорогуськ" відновлено", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що польська Прикордонна варти повідомила про завершення акцій протесту фермерів перед цим пунктом пропуску. Блокування припинилося о 13:00. До слова, КПП був заблокований від 9 лютого.

