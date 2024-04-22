Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Поляки розблокували рух транспорту на важливому пункті пропуску: деталі

Дата публікації
Перегляди
289
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Поляки розблокували рух транспорту на важливому пункті пропуску: деталі

Вантажівка.

доповнюється

Польські фермери розблокували рух вантажних транспортних засобів через пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ", що на кордоні у Волинській області.

Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України. 

"Рух вантажівок через пункт пропуску "Ягодин - Дорогуськ" відновлено", - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що польська Прикордонна варти повідомила про завершення  акцій протесту фермерів перед цим пунктом пропуску. Блокування припинилося о 13:00. До слова, КПП був заблокований від 9 лютого. 
 

Наступна публікація