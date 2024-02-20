Поляки вже блокують потяги, автобуси та воєнні вантажі для ЗСУ: що відбувається на кордоні

Ситуація на українсько-польському кордоні залишається непростою. Крім блокування вантажівок, польські фермери не пропускають воєнні вантажі для ЗСУ та намагалися блокувати залізницю, а також своїми діями вони ускладнюють рух рейсових автобусів.

Детально про ситуацію на кордоні повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко у рамках телемарафону.

Чи заблокують поляки усі пункти пропуску, як погрожували раніше

За словами Демченка, українська сторона не має інформації про повне блокування протестувальниками повністю усіх пунктів пропуску.

"Якщо давати загальну оцінку по ситуації на кордоні із Польщею, ми не маємо інформації про розширення блокування на ті напрямки, які ще залишаються незаблокованими. На кордоні із Польшею функціонує дев'ять автомобільних пунктів пропуску, шість із яких (станом на вечір 19 лютого - ред.) блокуються, де рух для вантажних транспортних засобів значно ускладнений", - зазначив він.

На таких КПП, як "Ягодин", "Устилуг", "Угринів", "Рава-Руська", "Шегині" та "Краківець", рух вантажівок практично відсутній.

"Це ті напрямки, де відбувається блокування по той бік кордону, де польські фермери, як вони анонсували та здійснюють свої дії щодо блокування руху саме для вантажних транспортних засобів. Поряд із чергою ми маємо значне ускладнення для руху вантажівок. І на окремих напрямках це фактично відсутність нормального руху, особливо це по напрямку руху "Ягодин" та "Шегині". Більш-менш інтенсивний рух, якщо це можна так назвати, відбувається на КПП "Краківець". На "Ягодині" фермери погодилися пропускати по декілька автівок (вантажних - ред.) на годину, які рухаються у бік України. Однак рух із України до Польщі все одно на цьому напрямку не відбувається", - додав Демченко.

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Чи пропускають протестувальники рейсові автобуси

Речник ДПСУ не може підтвердити, що поляки блокують пропуск рейсових автобусів, однак він зауважив, що рух може ускладнюватися через дії протестувальників.

"Я можу констатувати те, що ми фіксуємо по пунктах пропусках безпосередньо по руху, то, власне, автобуси, які рухаються як із України, так із Польщі, ми бачимо, що польська сторона випускає у бік України. Тобто фактично рух автобусів відбувається, так само, як і легкових автомобілів. Мені складно дати повністю оцінку, чи ускладнюється рух для автобусів безпосередньо у тих місцях, де блокувальники перебувають на тих автошляхах, які ведуть до кордону. Більше всього, вони повністю не блокують, але своїми діями вони ускладнюють можливість проїзду автобусів, щоб дістатися до кордону", - сказав він.

Він наголосив, що рух автобусів відбувається як в один бік, так і в інший.

Із Польщі до України блокуються важливі воєнні вантажі для ЗСУ

"Зважаючи на ту кількість вантажних засобів по окремим напрямках, фактично, відсутність нормального руху, навіть мінімального, то, звісно, я не можу давати гарантій, що не блокується по той бік кордону вантажі, які вкрай важливі для України, зокрема і гуманітарна допомога", - зазначив Демченко.

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Чи блокують поляки залізницю

За власною інформацією речника ДПСУ, дійсно, польські протестувальники намагалися перешкодити рух потягів. Однак, як він запевняє, польські правоохоронці швидко їх розігнали.

"Звісно, була інформація про те, що протестувальники можуть блокувати і напрямки залізниці. Що відбувається, знову ж таки, вглиб території Польщі, мені складно оцінити, бо ми цього не бачимо, тому не можемо цього констатувати. Водночас, за інформацією, яка є у мене, то вчора по окремим напрямкам залізниці протестувальники намагалися блокувати рух деяких потягів", - підсумував він.

Нагадаємо, за інформацією соцмереж, п'яні польські фермери не пропустили фуру із автомобілями для ЗСУ.

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