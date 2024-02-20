Поляки висипали українське зерно із двох вагонів на кордоні: куди їхало збіжжя

Польські протестувальники відкрили люк двох вантажних вагонів з українським зерном на вантажній станції Медика. Збіжжя прямувало до Німеччини транзитом через Польщу.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

У компанії наголошують, що обурені такими діями польських протестувальників та закликають припинити страйк.

"Такі вчинки не сприяють розв’язанню можливих проблем, а грають на руку країні-агресору. Наразі компанія направила відповідне звернення до польських правоохоронних органів", - йдеться у повідомленні пресслужби.

Крім того, зазначається, що "УЗ" дотримується введеної у квітні 2023-го заборони на імпорт зернових вантажів до сусідньої Польщі та лише перевозить транзитом ці вантажі територією цієї країни.

"Усі вагони на кордоні перевіряють контролюючі органи Польщі, їх опломбовують. Це унеможливлює потрапляння українського зерна на ринок Польщі", - наголошується у повідомленні.

На станції Медика наразі очікують близько 40 українських вантажних вагонів із сільськогосподарською продукцією. Про несанкціоноване втручання в роботу залізниці поінформовано Польські залізниці та посольство України в Польщі.

Як повідомлялося, 20 лютого поляки на кордоні напали на потяг та з радістю висипали українське зерно з вагона. Так, протестувальники перекрили залізницю поблизу пункту пропуску "Медика-Шегині".

Згодом стало відомо, що польські фермери перекрили автобан неподалік Любліна, що веде до кордону з Україною. На трасі вишукувалися близько сотні тракторів з біло-червоними прапорами.

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