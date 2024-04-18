Поляки заблокували ще два пункти пропуску на кордоні: чи пускатимуть легковики і автобуси

У четвер, 18 квітня, польські фермери знову розпочали блокування ще двох пунктів пропуску на кордоні — це "Корчова-Краківець" і "Медика-Шегині", що у Львівській області.

Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.

"Дії учасники акції на території Польщі розпочали сьогодні після 09:00. За наявною інформацією, протестувальники планують блокувати рух у "Краківці" до 9:00 20 квітня, в "Шегині" – до 9:00 19 квітня", — наголосили у Держприкордонслужбі.

Зазначається, що на КПП "Краківець" обмежується рух вантажних транспортних засобів, які прямують у бік України. На "Шегині" — як на виїзд з Польщі, так і на в’їзд. У ДПС зауважують: ускладнень для руху легкових автомобілів та автобусів не передбачається.

Станом на ранок 18 квітня в чергах на території Польщі на в'їзд до України біля "Шегині" та "Краківця" очікують близько 1500 вантажівок.

Нагадаємо, 16 квітня польські фермери припинили блокувати рух вантажівок на одному з пунктів пропуску — це "Долгобичув-Угринів", що на кордоні у Львівській області.

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