Поляки заблокували український кордон: у посольстві України відреагували

Посол України у Польщі відреагував на блокаду польськими перевізниками пунктів пропуску з Україною.

Український дипломат Василь Зварич заявив, що внаслідок блокади пунктів пропуску на кордоні України та Польщі коридори солідарності опинилися під загрозою.

Про це він написав у своєму X (Twitter).

"Блокування польськими перевізниками доріг до прикордонних переходів Польщі з Україною у Гребенному, Дорогуську, Корчовій є болючим ударом у спину Україні, яка потерпає від російської агресії. Коридори солідарності між Україною та ЄС під загрозою. Закликаємо припинити блокаду кордону!" - написав він.

Блокування кордону з Польщею

Н українському кордоні від 6 листопада розпочався страйк польських перевізників, які вимагають скасувати транспортний безвіз для України. Вони хочуть повернути систему комерційних дозволів для українських перевізників та обмежити їхню кількість до рівня, який діяв до повномасштабного вторгнення Росії.

За попередньою інформацією, від сьогодні польські протестувальники пропускатимуть на годину по одному вантажному транспортному засобу в обох напрямках. Акція протесту триватиме до 3 грудня 2023 року.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Поляки почали страйк! Кордон заблокований! На годину пропускають лише по одному авто!"

Читайте також: