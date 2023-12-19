Поляки знов заблокували пункт пропуску "Дорогуськ–Ягодин": яка ситуація на кордоні

Страйкарі пропускають по кілька вантажівок за годину.

На пункті пропуску "Дорогуськ - Ягодин" на кордоні з Польщею, який напередодні знову взялися блокувати польські перевізники, в бік України пропускають по кілька вантажівок за годину.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

"У бік України фактично за годину учасники цієї блокади пропускають по кілька транспортних засобів. Натомість у бік Польщі польська сторона не приймає жодного вантажного транспортного засобу", - сказав Демченко.

За його словами, руху автобусів страйкарі не заважають.

Нагадаємо, 11 грудня польські страйкарі розблокували рух вантажівок через "Ягодин – Дорогуськ". Втім, 18 грудня перевізники знову заблокували цей пункт пропуску. Анонсують, що блокада триватиме до березня 2024-го.

6 листопада польські перевізники оголосили блокаду кордону на трьох КПП, а згодом акції протесту поширилися і на четвертий пункт пропуску. Страйкарі вимагають повернути систему комерційних дозволів для українських перевізників та обмежити їхню кількість до рівня, який діяв до повномасштабного вторгнення Росії.

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