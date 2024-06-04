Поляки знову блокують пункт пропуску: яка ситуація на кордоні

У вівторок, 4 червня, фермери на території Польщі планують знову заблокувати пункт пропуску для вантажних транспортних засобів. Йдеться про КПП "Рава-Руська - Гребенне".

Про це повідомила Державна митна служба України.

Зазначається, що від 10:00 ранку до другої половини дня 6 червня польські фермери планують блокування вантажної ділянки в пункті пропуску "Рава-Руська - Гребенне".

"Очікується повна зупинка руху вантажних автомобілів на виїзд з України", - наголошують українські митники.

Якщо в'їзд до сусідньої Польщі зупинять повністю, то до України польська сторона пропускатиме не більше 24 вантажівок на добу. Це два запуски по 12 авто, а також до чотирьох автомобілів на годину з гуманітарними вантажами.

Нагадаємо, 29 квітня поляки розблокували пункт пропуску на Львівщині - "Гребенне – Рава-Руська". Це був останній розблокований КПП в області. За кілька днів до цього був поновлений рух вантажівок на КПП "Медика-Шегині", "Корчова-Краківець".

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