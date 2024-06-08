Поляки знову планують заблокувати важливий пункт пропуску на кордоні

Рух може бути заблокованим на кілька місяців.

У Польщі протестувальники можуть відновити блокування руху у пункті пропуску "Медика-Шегині" у Львівській області.

Про це повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.

"Польські фермери можуть заблокувати рух у напрямку пункту пропуску "Медика", що навпроти українського "Шегині". Блокування може початися 9 червня о 10:00 і триватиме до кінця вересня", - йдеться у повідомленні.

Втім, наразі невідомо, для яких саме категорій транспортних засобів буде ускладнено рух. Про це у ДПС обіцяють повідомити додатково.

Нагадаємо, 4 червня поляки знову заблокували пункт пропуску на кордоні для вантажних транспортних засобів - "Рава-Руська - Гребенне". Блокування ПП тривало до 7 червня.

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