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Поляки знову планують заблокувати важливий пункт пропуску на кордоні

Поляки знову планують заблокувати важливий пункт пропуску на кордоні

Пункт пропуску на кордоні. / Фото: УНІАН

Рух може бути заблокованим на кілька місяців.

У Польщі протестувальники можуть відновити блокування руху у пункті пропуску "Медика-Шегині" у Львівській області.

Про це повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби. 

"Польські фермери можуть заблокувати рух у напрямку пункту пропуску "Медика", що навпроти українського "Шегині". Блокування може початися 9 червня о 10:00 і триватиме до кінця вересня", - йдеться у повідомленні. 

Втім, наразі невідомо, для яких саме категорій транспортних засобів буде ускладнено рух. Про це у ДПС  обіцяють повідомити додатково.

Нагадаємо, 4 червня поляки знову заблокували пункт пропуску на кордоні для вантажних транспортних засобів - "Рава-Руська - Гребенне". Блокування ПП тривало до 7 червня. 

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