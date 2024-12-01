Полюбляла ПВК "Вагнер": на Житомирщині засудили коригувальницю ударів

До 15 років ув'язнення засудили жінку, яка коригувала ракетно-дронові удари Росії по Житомирській області.

Про це повідомили у прокуратурі Житомирщини.

43-річна жителька Бахмутського району, переселившись у березні минулого року на Житомирщину, вже через декілька місяців розпочала співпрацю з офіцером військової спецрозвідки генштабу рф.

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За завданням куратора відвідувала обласний центр, де збирала відомості про військові об’єкти, систему їх охорони, специфіку переміщення та кількість військової техніки, чисельність особового складу. Вона фотографувала військові об’єкти, визначала їх GPS-координати, вказувала точну адресу, робила скріншоти у застосунку Google Maps.

Також через Телеграм інформувала офіцера генштабу рф про дислокацію підрозділів ЗСУ у Донецькій області.

Крім цього, засуджена посилено захоплювалася бойовиками ПВК "Вагнер", неодноразово поширювала на своїй сторінці у соцмережі тексти з прославлянням "героїзму" та "віри у перемогу" країни-агресора.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала вісьмох осіб, причетних до спроби зриву мобілізації в країні.

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