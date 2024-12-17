"Полювали" на F-16: викрито найбільшу мережу агентів РФ, що "здавали" ворогу дислокацію літаків (фото)

Військова контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала масштабну агентурну мережу головного управління генштабу збройних сил Росії. Зловмисники шпигували за Силами оборони одразу у 5 регіонах України.
Служба безпеки України затримала найбільшу мережу агентів РФ, яка спеціалізувалася на "полюванні" за F-16 в Україні.
Про це йдеться у повідомленні СБУ.
Стало відомо, що у мережі було викрито 12 російських агентів та їхніх інформаторів. Частина із них – дезертири, які самовільно залишили підрозділи ЗСУ, а коли переховувалися від правосуддя, були завербовані російською спецслужбою.
Як діяли російські агенти
Особи, які працювали на ворога, діяли окремо один від одного і замикалися на резидента, який і керував цією агентурною групою. Сам він перебував на Дніпропетровщині.
"Для конспірації він використовував підроблені "документи прикриття", на кшталт фейкового "посвідчення волонтера" та "активіста-антикорупціонера". До співпраці з агресором він залучив спільників із Запоріжжя, а також Харківської, Сумської, Миколаївської та Одеської областей", – стало відомо від СБУ.
У цих регіонах фігуранти розвідували вогневі позиції української ППО, намагалися виявити локації секретних військових аеродромів, де, за версією рашистів, могли базуватися літаки F-16.
Агенти також отримували окреме завдання зі встановлення адрес компаній, які залучені до виробництва засобів радіоелектронної боротьби проти російських дронів.
"Для отримання розвідданих фігуранти "втемну" використовували своїх знайомих, зокрема українських військових, які перебували у прифронтових регіонах України", – додали в СБУ.
У разі одержання попередніх відомостей агенти виходили на місцевість для проведення дорозвідки поблизу потенційних цілей.
Спочатку учасники агентурної групи складали звіт резиденту, а потім він передавав інформацію своєму російському куратору.
Що виявили співробітники СБУ під час обшуків
Під час обшуків у російських агентів вилучили мобільні телефони, флеш-накопичувачі, військові документи та підроблені посвідчення.
Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за двома статтями Кримінального кодексу України:
◾️ ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
◾️ ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ).
Зараз тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності інших учасників агентурної мережі РФ.
Зловмисникам загрожує від 8 років тюрми до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо, стало відомо, що РФ перекидає військову техніку до Запорізької області. За інформацією, отримала українська розвідка, у складі колони є безліч броньованої техніки, зокрема танки, БМП та БТР, а також військові тягачі та вантажівки.
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