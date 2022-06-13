Полювання на ворога: ЗСУ знищили три "Гради", з яких окупанти обстрілювали Сєвєродонецьк (відео)

Українські воїни спалили три ворожі "Гради" на Сєвєродонецькому напрямку.
Саме з цих РСЗВ окупанти обстрілювали Сєвєродонецьк та інші населені пункти Луганської області.
Про це повідомили у пресслужбі командування Сил Спеціальних Операцій ВСУ.
"Луганщина: полювання на ворога. Завдяки ССО України спалено три ворожі "Гради", - йдеться у повідомленні.
У штабі розповіли, що кілька ворожих установок РСЗВ БМ-21 "Град" українські бійці виявили під час розвідки тилів противника на Сєвєродонецькому напрямку. Саме з них окупанти обстрілювали Сєвєродонецьк, інші населені пункти та позицій Сил оборони України.
"Встановивши точні координати ворожих машин з допомогою безпілотного комплексу, наші вояки передали ці дані артилеристам НГУ - воїнам гаубичних розрахунків М777. Влучним вогнем наші колеги знищили 3 з 4 установок ворожих РСЗО. Ще одну установку "Град" внаслідок обстрілу будо пошкоджено. Корегували артилеристів оператори ССО України", - зазначили у штабі.
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