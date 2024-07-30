Полював на секретну документацію: СБУ у Харкові затримала російського шпигуна (фото)

СБУ викрила шпигуна ще на початковому етапі його злочинної діяльності.

В Харкові правоохоронці затримали російського шпигуна, який “полював” на секретну документацію України. Він готував нову серію ракетно-бомбових ударів по регіону.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, основними цілями шпигуна були секретні місця зберігання важливої документації технічного характеру. Таким чином окупанти сподівалися знищити технологічні документи, плани та креслення, які зберігаються у цих сховищах і необхідні для відновлення промислових підприємств області.

“Щоб скоригувати повітряну атаку, російська спецслужба завербувала громадянина рф, який проживає у Харкові та працює в міському відділенні популярного банку. Для отримання координат цілей фігурант ”втемну” намагався використати свою знайому – працівницю однієї з місцевих держустанов, яка має доступ до таємної інформації. Під виглядом побутового спілкування у месенджері росіянин випитував у жінки про місця розташування таємних сховищ документації”, - розповіли в СБУ.

Згодом контррозвідка СБУ викрила шпигуна ще на початковому етапі його злочинної діяльності. Завдяки цьому було задокументовано кожен його крок, а на фінальному етапі спецоперації – затримано у власному помешканні.

“Крім того, у ході розслідування було встановлено, що фігурант одночасно розвідував пункти базування Сил оборони у Харкові. Для цього він регулярно об’їжджав місто на власному авто та фіксував локації українських захисників на прихований відеореєстратор. За даними слідства, шпигун був на прямому зв’язку з представником головного управління генштабу збройних сил росії (відомого як гру). Комунікацію підтримували через анонімний чат у месенджері. Під час обшуку в помешканні затриманого вилучено російський паспорт, автомобільний відеореєстратор з відзнятими кадрами військових об’єктів та мобільні телефони із доказами спілкування з агресором”, - зазначили в СБУ.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за двома статтями КК України:

ч. 1 ст. 114 (шпигунство);

ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про ЗСУ, вчинене з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що Служба безпеки України в трьох регіонах нашої держави затримала проросійських інтернет-агітаторів.

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