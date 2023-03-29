"Полював" на склади з боєприпасами під Авдіївкою: СБУ затримала російського агента (фото)

СБУ затримала російського агента, який "полював" на склади з боєприпасами українських захисників під Авдіївкою.

Служба безпеки України викрила ще одного агента ФСБ під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Донеччини.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зрадником виявився місцевий житель, який ще до початку повномасштабного вторгнення підтримував дружні відносини з кадровим співробітником російської спецслужби.

Після 24 лютого росіяни дистанційно завербували свого "приятеля" і дали йому завдання щодо проведення розвідувально-підривної діяльності в регіоні.

"Насамперед агресора цікавила інформація про місця розташування складів з боєприпасами та баз військової техніки Сил оборони на Авдіївському напрямку", - кажуть в СБУ.

Аби зібрати інформацію, російський агент об’їжджав місцевість і намагався приховано фіксувати українські об’єкти. Всі дані він мав передавати до ФСБ через анонімний месенджер у вигляді електронних координат, а також медіафайлів з прив’язкою до місцевості і детальним описом.

Розвіддані потрібні були окупантам для планування тактичних операцій проти українських захисників на східному фронті. Втім співробітники СБУ спрацювали на випередження – своєчасно викрили, поетапно задокументували і затримали зловмисника просто під час виконання розвідувального завдання. Слідство триває.

Нагадаємо, російські спецслужби також намагались отримати плани заходів інженерно-технічного облаштування держаного кордону у межах Чернігівської області для проведення диверсій у прикордонних районах на півночі України. Для цього вони ще до початку великого вторгнення завербували інспектора Чернігівського прикордонного загону.

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