Полюють за квитками до Польщі та "фотошоплять" їх: "Укрзалізниця" розповіла про боротьбу зі спекулянтами

Квитки до Польщі у застосунку можна купити за 20 днів до дати відправлення о 8:00 ранку.

В "Укрзалізниці" розповіли, що за місяць перевізник заблокував 600 акаунтів, якими користувались спекулянти для "полювання за квитками" до Польщі, а потім перепродували їх. Також на посадку було не допущено 20 пасажирів, які "відфотошопили" свої квитки.

Про це повідомила пресслужба компанії.

У перевізника повідомили, що продовжують боротися зі спекулянтами, які спочатку викуповують квитки до Польщі, а потім їх задорого продають.

"За два тижні ретельного контролю посадки, до рейсів було не допущено близько двох десятків пасажирів з квитками на імена, які не співпадали з документами, що посвідчують особу. Це, як правило, імена спекулянтів, під якими ті завчасно викуповують квитки, а потім перепродають їх зі зміненим у фоторедакторі ім'ям (яке все одно проявиться у провідника при скануванні) або навіть без змін", - повідомили у компанії схему.

Також "Укрзалізниця" повідомила про те, що заблокувала 600 акаунтів, з яких масово скуповувались квитки до Польщі.

"Нагадуємо, що квитки на всі польські поїзди доступні рівно за 20 днів до дати відправлення о 8:00 ранку в мобільному застосунку "Укрзалізниці". Виключення: поїзд №67/68 Київ - Варшава: квитки на нього надходять у продаж тепер о 9:00 ранку, щоб дозувати навантаження на застосунок", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, усі оголошення про продаж квитків на поїзди “Укрзалізниці” на сервісі OLX будуть блокувати, а ті, які були розміщені раніше, уже видалені.

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