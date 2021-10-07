"Помаранчева" зона карантину загрожує 12 регіонам: серед них Київщина

Київська та ще 11 областей відповідають "помаранчевій" зоні адаптивного карантину.
В Україні станом на 7 жовтня вже дванадцять областей відповідають критеріям "помаранчевої" зони адаптивного карантину. Решта регіонів у "жовтій" зоні.
Про це йдеться на сайті МОЗ.
Згідно з даними,"помаранчевій" зоні карантину відповідають показники у Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Луганській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Чернівецькій областях.
Найгірші показники рівня захворюваності на коронавірус (дозволений максимум 75 на 100 тис. нас.,) в Чернівецькій - 715, Луганській - 687 та Харківській - 477 областях. У Житомирській і Сумській областях перевищено коефіцієнти виявлення випадків коронавірусу.
Рівень госпіталізацій за дозволеного максимуму 60 на 100 тисяч населення перевищено у таких областях:
- Дніпропетровській,
- Донецькій,
- Житомирській,
- Запорізькій,
- Луганській,
- Харківській,
- Херсонській,
- Хмельницькій,
- Чернівецькій.
У Донецькій та Харківській областях перевищено норму завантаженості ліжок з киснем - 69,0% і 67,4%, відповідно, за максимально дозволеної норми 65%.
Станом на 5 жовтня в Україні було вісім областей, які відповідали критеріям "помаранчевої" зони адаптивного карантину, а 6 жовтня вже - одинадцять.
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