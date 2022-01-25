"Помаранчева" зона стрімко розширюється: де в Україні фіксують погіршення COVID-ситуації

"Помаранчева" зона стрімко розширюється: де в Україні фіксують погіршення COVID-ситуації

"Червона" зона нині діє в Івано-Франківській області.

В Україні станом на 25 січня через погіршення ситуації з COVID-19 вже 14 регіонів у "помаранчевій" зоні, одна область є "червоною".

Про це йдеться на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Читайте також: Епідеміологи назвали маски, які найкраще і найгірше захищають від коронавірусу

"Помаранчевими" нині є Вінницька, Волинська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Львівська, Одеська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська області.

В Івано-Франківській області встановлено "червону" зону. В регіоні коефіцієнт виявлення випадків інфікування - 36,4% за норми до 20%. Також фіксується перевищення динаміки рівня COVID-госпіталізацій - 67,1%.

Також в регіоні фіксується зростання рівня госпіталізацій - 107,4 за норми до 60 на 100 тис. населення.

Решта регіонів України - в "жовтій" зоні карантину.

Карантинні зоні станом 25 січня

Нагадаємо, Ляшко назвав області, які є наступними кандидатами на “червону" зону.

Також раніше голова МОЗ Віктор Ляшко дав прогноз, коли буде пік нової хвилі COVID-19.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.