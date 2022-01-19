"Помаранчева" зона в Україні знову розширилася: один регіон близький до локдауну

"Помаранчева" зона в Україні знову розширилася: один регіон близький до локдауну

До "помаранчевої" зони доєдналася Львівська область.

В Україні станом на 19 січня через погіршення ситуації з COVID-19 вже п'ять областей у "помаранчевій" зоні, а одна з них ризикує потрапити до "червоної" зони.

Про це йдеться на сайті Міністерства охорони здоров'я.

"Помаранчевими" нині є Сумська, Івано-Франківська, Рівненська і Чернівецька, Львівська області. Остання ж сьогодні перейшла з "жовтої" до "помаранчевої" зони. У регіоні перевищено динаміку рівня госпіталізацій - 57,4% за дозволеного максиму 50%.

Натомість в Івано-Франківській області коефіцієнт виявлення випадків інфікування відповідає "червоній" зоні - 29,2% за норми до 20%. Також фіксується перевищення динаміки рівня COVID-госпіталізацій - аж 92,9%, днем раніше було 72,2%, а 16 січня - 54,3%.

Також в регіоні фіксується зростання рівня госпіталізацій - 76,0 за норми до 60 на 100 тис. населення.

Решта регіонів України - в "жовтій" зоні карантину.

Карантинне зонування станом на 19 січня

Раніше в Івано-Франківській ОДА анонсували посилення обмежень через COVID-19.

Як повідомлялося, медична система України готується до чергового навантаження через потенційний спалах нового штаму коронавірусу "Омікрон".

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