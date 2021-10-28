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"Помаранчевих" регіонів усе більше: які області на межі "почервоніння" і жорстких обмежень

"Помаранчевих" регіонів усе більше: які області на межі "почервоніння" і жорстких обмежень

УНІАН

У "жовтій" зоні лише три області.

В Україні станом на 28 жовтня до "помаранчевої" зонт карантину входить 13 областей та Київ, до "червоної" зони - вісім регіонів, а до "жовтої" - три.

Про це свідчать оновлені дані МОЗ.

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Згідно зі статистикою, "помаранчевій" зоні епідемічної небезпеки відповідають:

  1. місто Київ;
  2. Волинська область;
  3. Житомирська область;
  4. Івано-Франківська область;
  5. Київська область;
  6. Луганська область;
  7. Львівська область;
  8. Полтавська область;
  9. Тернопільська область;
  10. Харківська область;
  11. Хмельницька область;
  12. Черкаська область;
  13. Чернівецька область;
  14. Чернігівська область.

У цих областях перевищено показники кількості госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом, завантаженості ліжок із киснем і підвищено коефіцієнт виявлення випадків інфікування

До "червоної" зони потрапили Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська та Херсонська області. До "жовтої” зони входять лише Вінницька, Закарпатська та Кіровоградська.

© Міністерство охорони здоров’я України
Міністерство охорони здоров’я України

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