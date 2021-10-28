"Помаранчевих" регіонів усе більше: які області на межі "почервоніння" і жорстких обмежень

"Помаранчевих" регіонів усе більше: які області на межі "почервоніння" і жорстких обмежень

У "жовтій" зоні лише три області.

В Україні станом на 28 жовтня до "помаранчевої" зонт карантину входить 13 областей та Київ, до "червоної" зони - вісім регіонів, а до "жовтої" - три.

Про це свідчать оновлені дані МОЗ.

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Згідно зі статистикою, "помаранчевій" зоні епідемічної небезпеки відповідають:

місто Київ; Волинська область; Житомирська область; Івано-Франківська область; Київська область; Луганська область; Львівська область; Полтавська область; Тернопільська область; Харківська область; Хмельницька область; Черкаська область; Чернівецька область; Чернігівська область.

У цих областях перевищено показники кількості госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом, завантаженості ліжок із киснем і підвищено коефіцієнт виявлення випадків інфікування

До "червоної" зони потрапили Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська та Херсонська області. До "жовтої” зони входять лише Вінницька, Закарпатська та Кіровоградська.

Міністерство охорони здоров’я України

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Які області незабаром перейдуть до "червоної" зони

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