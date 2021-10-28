"Помаранчевих" регіонів усе більше: які області на межі "почервоніння" і жорстких обмежень

У "жовтій" зоні лише три області.
В Україні станом на 28 жовтня до "помаранчевої" зонт карантину входить 13 областей та Київ, до "червоної" зони - вісім регіонів, а до "жовтої" - три.
Про це свідчать оновлені дані МОЗ.
Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 28 жовтня
Згідно зі статистикою, "помаранчевій" зоні епідемічної небезпеки відповідають:
- місто Київ;
- Волинська область;
- Житомирська область;
- Івано-Франківська область;
- Київська область;
- Луганська область;
- Львівська область;
- Полтавська область;
- Тернопільська область;
- Харківська область;
- Хмельницька область;
- Черкаська область;
- Чернівецька область;
- Чернігівська область.
У цих областях перевищено показники кількості госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом, завантаженості ліжок із киснем і підвищено коефіцієнт виявлення випадків інфікування
До "червоної" зони потрапили Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська та Херсонська області. До "жовтої” зони входять лише Вінницька, Закарпатська та Кіровоградська.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
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