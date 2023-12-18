Поменшало окупантів та техніки: що відомо про втрати ворога на півдні

Російкі окупанти продовжують зазнавати втрат на війні проти України. Водночас Сили оборони півдня продовжують виконання вогневих завдань.

За минулу добу ворогу завдано наступних втрат:

13 окупантів;

1 важка вогнеметна система “Буратіно”;

2 танки;

1 станковий автоматичний гранатомет;

6 гармат;

1 розвідувальний БпЛА “Суперкам”;

16 одиниць авто-бронетехніки.

"Знищено ще один комплекс відеоспостереження Муром-М, 3 спостережні пункти та місце зберігання пально-мастильних матеріалів", - йдеться в повідомленні

Також ми писали, що повна відсутність допомоги для України від міжнародних партнерів вкрай негативно позначиться на ситуації у зоні бойових дій, і протягом року держава втратить низку територій на сході та півдні. На тлі просування окупантів Росія розгорне кампанію щодо примусу України до переговорів на своїх умовах.

Крім того, на Авдіївському напрямку по кілька десятків разів на добу тривають "м'ясні штурми" окупантів. Росіяни кидають резерви і намагаються тут штурмувати українські позиції під прикриттям своєї артилерії, яка не замовкає.

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