Помер борець за Незалежність України та політв'язень радянських концтаборів Степан Хмара

На 86-му році помер борець за Незалежність України, дисидент та політв'язень радянських концтаборів Степан Хмара.

Про це повідомила його дружина Роксолона Хмара на сторінці у Фейсбук у середу, 21 лютого.

Також читайте Помер відомий український актор Віктор Раду

"Ми так хотіли, щоб він був з нами, коли проголосять нашу Перемогу! Я так хотіла бачити його щасливе обличчя! Його прекрасне обличчя! Бо він був таким красивим навіть у свої 86. Його голубі очі вже не були такими чисто голубими, але все ж бездонними. Він так любив Україну і українців. Він рвав свою душу і серце за неї. І Україна підніметься з попелу, вона Воскресне! Я знаю", - написала вона.

Яка причина смерті - Роксолона Хмара не повідомила.

Коротка біографія Степана Хмари

Степан Хмара народився 1937 у с. Боб'ятин, тодішнє Львівське воєводство, нині - Червоноградський район. Він - борець за незалежність України у XX столітті, український політик, дисидент, лікар, політв'язень радянських концтаборів, колишній народний депутат України. Він - Герой України, кавалер ордена Свободи та князя Ярослава Мудрого V ступеня. Від 2001 року голова Всеукраїнського комітету захисту політв'язнів.

Після масових арештів опозиційної української інтелігенції продовжує видавати підпільно "Український вісник". Був заарештований КДБ 1980 року та звинувачений за статтею "антирадянська пропаганда" та засуджений до 7 років ув'язнення в таборах суворого режиму та 5 років заслання. Покарання відбував у таборах для політв'язнів № 35, 36 на Уралі. У 1987 році Степан Хмара вийшов на свободу у віці 50 років та повернувся до України, де став одним із керівників Української гельсінської спілки.

Хмара був активним учасником Помаранчевої революції 2004 року. А 2015 він оголосив голодування на підтримку політв'язнів. Степан Хмара виступав з різкою критикою всіх президентів України, від Леоніда Кравчука до Петра Порошенка.

Читайте провідні новини дня:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.