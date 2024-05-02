Помер через 2 дні після візиту до ТЦК: що відомо про розслідування гучної справи в Хмельницькому

Поліція Хмельницької області відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного позбавлення волі 41-річного хмельничанина Андрія Панасюка, який помер після відвідування ТЦК.

Про це повідомляє "Суспільне Хмельницький".

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Ще 2 квітня родичі померлого написали заяву щодо залишення Андрія в небезпечному для його життя стані та ненадання йому медичної допомоги, а також щодо захоплення і примусового утримання в приміщенні Хмельницького міського ТЦК та СП до Хмельницького районного управління поліції.

За словами рідних, спочатку заяву переправили до територіального управління Державного бюро розслідувань. Але після розгляду ДБР повернуло матеріали знову до поліції.

"За результатами розгляду ухвалено рішення про повернення матеріалів до органів Нацполіції, оскільки відсутні ознаки військового кримінального правопорушення, підслідного ДБР. Зі змісту заяви, ймовірно, можуть міститися ознаки кримінальних правопорушень, підслідних Нацполіції. Крім цього, ініційовано проведення службових розслідувань щодо Хмельницького обласного ТЦК та СП і військової служби правопорядку", – розповіла речниця теруправління Державного бюро розслідувань у Хмельницькому Катерина Герасімук.

За матеріалами, які повернулися з ДБР, у поліції області порушили кримінальне розслідування за фактом незаконного позбавлення волі (ч. 3 ст. 146 Кримінального кодексу України).

"Слідство в цьому кримінальному провадженні наразі триває, проводяться необхідні слідчі дії", – розповіли в місцевій поліції.

Особистий конроль омбудсмана

Також перебіг розслідування кримінального провадження перебуває на особистому контролі уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

"Після ситуації, яка сталася з Андрієм Панасюком, проводилася виїзна моніторингова перевірка працівниками центрального офісу омбудсмана. Звіт за результатами цієї перевірки буде оприлюднений пізніше", – каже представниця Офісу омбудсмана Оксана Кізаєва.

Крім того, за її словами, проміжні результати моніторингової перевірки були обговорені на спільній нараді з керівниками правоохоронних органів у Хмельницькій військовій адміністрації.

Нагадаємо, що на початку квітня Україну сколихнув гучний скандал: у Хмельницькому 41-річний Андрій Панасюк помер через два дні після того, як побував в об'єднаному міському ТЦК та СП.

Рідні звинувачують ТЦК у смерті чоловіка, натомість військові свою провину заперечували.

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