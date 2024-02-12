Помер через вісім днів після мобілізації: Мережу сколихнула історія військовозобов'язаного з Тернополя

Його направили в навчальний центр для здобуття військових навичок.

На Тернопільщині в навчальному центрі, де проходять підготовку курсанти, помер 36-річний чоловік. Він був призваний на військову службу 1 лютого та 9 числа помер від гострої легеневої - серцевої недостатності.

Про це повідомив Тернопільський обласний ТЦК СП.

Як стало відомо, солдат Микола Ірзайкін був призваний на військову службу 1 лютого цього року Тернопільським ОМТЦК СП. Його направили в навчальний центр для здобуття військових навичок.

“Проте, 09 лютого 2024 року на імʼя начальника Тернопільського ОМТЦК СП від командування військової частини надійшло повідомлення про смерть солдата Миколи Ірзайкіна внаслідок гострої легеневої - серцевої недостатності, про що було сповіщено родину військовослужбовця. Нагадуємо, що усі призвані до лав ЗСУ військовослужбовці направляються до навчальних центрів для проходження двомісячного курсу базової військової підготовки, після чого, проходять курс за своєю спеціальністю”, - розповіли в Тернопільський обласний ТЦК СП.

Про смерть чоловіка повідомив і міський голова Тернополя Сергій Надал.

“Ще одна жахлива звістка сколихнула наше місто. Ангелом повертається додому воїн Ірзайкін Микола Валентинович (20.02.1988 р.н.). Його життя обірвалося 9 лютого. Ми щиро співчуваємо родині та усім близьким Героя. Він назавжди залишиться у наших серцях мужнім захисником, який щиро любив Батьківщину. Вічна та світла пам’ять”, - написав на своїй сторінці в соцмережі мер міста.

Яка реакція користувачів в соцмережах

Українці в коментарях обурюються, що військово-лікарська комісія визнала чоловіка придатним в той час, як у нього, очевидно, були серйозні проблеми зі здоров'ям.

Пояснювати, яким чином ВЛК його визнало придатним, ви не збираєтесь, я правильно зрозумів?

А як солдат пройшов медичну комісію? А як на передову попадають люди з відкритою формою туберкульозу? Як проходять ВЛК з тиском 220 і поганою кардіограмою?

ВЛК - формальність. Головний критерій для проходження - наявність особи. Є особа в ТЦК - проходить позитивно ВЛК.

То може ВЛК поїде захищати державу, якщо не відповідає займаним посадам? Як вони визнали людину придатною? Це було б справедливо. У суспільства дуже великий запит саме на справедливість.

Мене бентежить більше комунікація про цей випадок. Є великі сумніви щодо об'єктивності судмед експертизи. І чи взагалі вона буде.

Нагадаємо, що навіть після схвалення 7 лютого Верховною Радою в першому читанні законопроєкту про посилення мобілізації досі невідомо, скільки саме людей планують мобілізувати в Україні.

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