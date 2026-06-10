Помер депутат, який голосував за Конституцію України: що відомо про Вячеслава Бєльського

Вячеслав Бєльський / © Верховна Рада України

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Пішов із життя колишній народний депутат України II скликання Вячеслав Бєльський. Він брав безпосередню участь у голосуванні за ухвалення Конституції України.

Про смерть повідомили у Верховній Раді України.

Помер Вячеслав Бєльський — подробиці

«З сумом повідомляємо про смерть народного депутата України II скликання Вячеслава Бєльського», — йдеться в офіційному повідомленні.

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У Верховній Раді наголосили, що політик належав до числа тих депутатів, які підтримали ухвалення Конституції України та долучилися до формування української державності.

«Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким, друзям, колегам та всім, хто знав і поважав Вячеслава Бєльського. Вічна пам’ять», — зазначили у Верховні Раді.

Про дату, час та місце прощання із колишнім народним обранцем наразі не повідомляється.

Вячеслав Бєльський — що відомо про колишнього депутата

Вячеслав Іванович Бєльський був українським політиком та народним обранцем Верховної Ради II скликання. Його обрали до парламенту від Запорізької області (Василівський виборчий округ №189).

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Майбутній політик народився 4 травня 1954 року. Він здобув вищу освіту та за фахом був ученим агрономом. Перед тим як потрапити до політики, Бєльський очолював колгосп «Україна», де керував сільськогосподарськими процесами та організацією аграрного виробництва.

До того як стати народним депутатом, він не мав досвіду роботи в парламенті. На момент обрання Бєльський входив до лав Комуністичної партії України та представляв фракцію «Комуністи України за соціальну справедливість і народовладдя».

Під час своєї каденції в Раді депутат працював у Комітеті з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів і соціального розвитку села. На цій посаді він займався реформуванням земельних відносин, аграрною політикою та розбудовою сіл у складний економічний період 1990-х років.

Коли у 1998 році його депутатські повноваження завершилися, Вячеслав Бєльський продовжив працювати у господарській сфері та на держслужбі. Зокрема, він керував напрямками, що контролювали виробництво й обіг спирту та тютюну, а також працював у одній із районних державних адміністрацій Запорізької області. Життя екснардепа обірвалося у віці 72 років.

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Нагадаємо, на 47-му році життя помер відомий український коментатор, спортивний журналіст і радіоведучий Олександр Тингаєв.

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