Помер до приїзду "швидкої": в Одеській області водій на смерть збив велосипедиста

Чоловік помер на місці.
У селі Кучурган сталася аварія. Автомобіль Volkswagen збив 66-річного велосипедиста.
Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції Одеської області.
Автомобілем кермував 58-річний житель Одеського району. За даними поліції, на велосипеді збитого чоловіка не було світловідбивних елементів.
Травмований загинув до приїзду швидкої. Подію кваліфікували за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, у Нікополі Дніпропетровської області водій легковика на пішохідному переході збив жінку з дитиною. Постраждалих госпіталізували до лікарні.
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