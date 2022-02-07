Помер ескголова Верховної Ради Криму, який закликав до об’єднання з Росією

Колишній нардеп від Партії регіонів Борис Дейч помер у Москві після зараження COVID-19.

У понеділок, 7 лютого, на 84-му році життя помер колишній народний депутат Верховної Ради України та колишній голова Верховної Ради Криму Борис Дейч, який підтримав анексію півострова Росією.

Про це повідомив голова громадської організації “Регіональна національно-культурна автономія євреїв Криму” Анатолій Гендін.

Окупаційні ЗМІ уточнили, що Дейч помер після зараження коронавірусною інфекцією в одній із клінік Москви, куди його госпіталізували через погіршення стану здоров'я.

Зазначається, що він отримав дві дози вакцини, але не вказується, який саме препарат було використано для щеплення — російський “Спутник V” чи котрийсь із визнаних у країнах ЄС або ВООЗ.

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Борис Дейч був народним депутатом України від Партії регіонів у 2006-2014 роках. Раніше, у 2002-2006 роках очолював Верховну Раду Криму.

2010 року як народний депутат Дейч голосував за ратифікацію угоди між Україною та РФ з питань перебування Чорноморського флоту Росії на території України, а під час Революції гідності підтримував антимайдан. Крім того, у 2014-му він голосував за "диктаторські закони", а під час незаконного референдуму в Криму закликав об'єднуватися з РФ.

2013 року президент-утікач Віктор Янукович надав Дейчу звання Героя України. Також у нього є орден Ярослава Мудрого та орден “За заслуги”. Петиція на сайті президента України про позбавлення Бориса Дейча звання Героя України, яку було оголошено 2015 року, не набрала достатньої кількості голосів.

Нагадаємо, раніше в окупованому Криму у госпіталі для заражених коронавірусною інфекцією помер Сергій Шахов - керівник місцевого МНС, підконтрольний російській владі.

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