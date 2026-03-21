ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
229
Час на прочитання
2 хв

Помер Філарет: прощання з патріархом триватиме до неділі (фото)

Філарета поховають у Володимирському кафедральному соборі.

Автор публікації
Анастасія Павленко
Помер патріарх ПЦУ Філарет

Помер патріарх ПЦУ Філарет

Прощання зі святійшим патріархом Філаретом, який помер 20 березня, триватиме до ранку неділі, 22 березня, у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі Києва.

Про це сказано на сайті Православної церкви України.

Церемонія прощання

Церемонія прощання з Філаретом розпочалася о 20:00 20 березня. Вранці у суботу, 21 березня, над гробом з тілом патріарха проведуть заупокійну Божественну літургію і панахиду.

Прощання триватиме протягом сьогоднішнього дня. У ПЦУ зазначили, що доступ загалом буде вільним, але «може на деякий час обмежуватися з поважних причин».

Філарет відійшов у вічність 20 березня внаслідок загострення хронічних хвороб

Філарет відійшов у вічність 20 березня внаслідок загострення хронічних хвороб / © Associated Press

Поховання

Приблизно об 11:00 від Михайлівського монастиря через Софіївську площу до Володимирського кафедрального собору вирушить жалобна процесія з тілом Філарета. У Володимирському соборі буде довершене відспівування та відбудеться поховання патріарха.

Церемонія прощання з патріархом Філаретом

Церемонія прощання з патріархом Філаретом / © Associated Press

Церемонія прощання з патріархом Філаретом

Церемонія прощання з патріархом Філаретом

Помер патріарх Філарет

20 березня у Києві на 98-му році життя помер колишній предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет. Причиною смерті стали наслідки загострення хронічних хвороб.

9 березня в УПЦ (КП) опублікували повідомлення про те, що Філарета госпіталізували у зв’язку з погіршенням стану здоров’я.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що говорив із митрополитом ПЦУ Епіфанієм і висловив співчуття йому та всім вірянам у зв’язку зі смертю патріарха Філарета.

«Велика втрата для українців. Він був сильною особистістю та одним із найбільш міцних захисників української церкви, самостійності та державності. Український народ завжди шануватиме його внесок у розбудову помісної церкви. І без енергії, характеру та сміливості патріарха Філарета просто не було би багатьох здобутків України», — наголосив президент.

Дата публікації
Кількість переглядів
229
Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie