Помер із переломами ребер після відвідин ТЦК, а тіло віддали без розтину: Лубінець про новий скандал з мобілізацією

Скандали з ТЦК не вщухають: під підозру через смерть мобілізованого в Києві потрапили навіть лікарі / © Дмитро Лубінець

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У Києві через смерть мобілізованого чоловіка розслідують дії поліції, ТЦК та медиків. Попри ознаки насильницької смерті, тіло померлого видали рідним без обов’язкового судово-медичного розтину.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За даними омбудсмана, інцидент розпочався у січні 2026 року, коли до однієї з київських лікарень госпіталізували чоловіка з переломами ребер та травмою грудної клітини. Сам потерпілий встиг заявити, що цих ушкоджень йому завдали під час мобілізаційних заходів працівники поліції та співробітники ТЦК.

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Через кілька днів після госпіталізації чоловік помер. Лубінець обурився, що після смерті не було зроблено того, що є обов’язковим у випадках можливої насильницької смерті, — патологоанатомічного розтину. Тіло видали родині для поховання без проведення експертизи.

«У результаті сьогодні суспільство, рідні загиблого та слідство досі не мають відповіді на найважливіші запитання: що саме стало причиною смерті чоловіка та чи пов’язані отримані ним травми з летальними наслідками. Відсутність розтину могла ускладнити встановлення істини у справі та збереження важливих доказів», — сказав омбудсмен.

За наполяганням Офісу уповноваженого з прав людини правоохоронці відкрили ще одне кримінальне провадження щодо можливого неналежного виконання професійних обов’язків медиками.

Скандали з ТЦК тривають

Лубінець зазначає, що поки тривають розслідування цього резонансного випадку, у соцмережах щодня з’являються нові відео та свідчення громадян про дії під час мобілізаційних заходів. Він розповів про черговий випадок, який стався на Черкащині.

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Чоловік стверджує, що його зупинили люди в цивільному, які відмовилися представитися. Після прохання пояснити свої дії він почув погрози, а його автомобіль намагалися пошкодити.

«Кожна така історія б’є не лише по конкретній людині. Вона б’є по довірі суспільства до державних інституцій. Саме тому подібні випадки не можуть залишатися без належної перевірки та правової оцінки», — підсумував омбудсмен.

Раніше Дмитро Лубінець розповів, чи знає Володимир Зеленський про скандали з ТЦК.

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