Помер казахський журналіст-опозиціонер Садиков, на якого скоїли замах у Києві

Він 13 днів боровся за життя.

Помер казахський опозиційний політик та журналіст Айдос Садиков.

Про це повідомила його дружина Наталія на своїй сторінці в Facebook.

Вона написала, що він пішов з життя вночі 2 липня. Садиков 13 днів боровся за життя в реанімації після замаху в Києві.

"Айдос Садиков пішов від нас сьогодні о 03:00 за Києвом. Мій обожнюваний чоловік, батько наших трьох дітей, великий син казахського народу. Айдос віддав своє життя за Казахстан, прийняв мученицьку смерть від руки кілерів. Тринадцять днів Айдос боровся за життя у реанімації, але дива не сталося. Його смерть на совісті Токаєва", - йдеться у дописі Наталії.

Допис Наталії Садикової

Нагадаємо, 18 червня у Києві було скоєно замах на казахського журналіста-опозиціонера Айдоса Садикова. До припаркованого на вулиці Віктора Ярмоли автомобіля, у якому перебував чоловік із дружиною, підійшов невідомий та вистрілив у Садикова, після чого втік. Жінка поранень не зазнала.

За фактом замаху на умисне вбивство журналіста було розпочато досудове розслідування. Також правоохоронці встановили виконавців замаху на Садикова. Ними виявились двоє земляків постраждалого.

Казахський журналіст-опозиціонер Айдос Садиков / Фото: Радіо Свобода

Президент республіки Касим-Жомарт Токаєв відреагував на напад на журналіста. Він наголосив, що в Казахстані взято курс на зміцнення верховенства закону, а тому "всі розбіжності слід вирішувати виключно в правовому полі, на основі чинного законодавства, відповідно до основних міжнародних норм".

21 червня у Казахстані затримали одного з підозрюваних у замаху на журналіста-опозиціонера Айдоса Садикова - Алтая Жаканбаєва. Іншого - Мейрам Каратаєв - досі шукають.

Україна оголосила підозрюваних у замаху на вбивство Айдоса в міжнародний розшук та вимагає екстрадиції нападників. Втім, голова сенату Казахстану Маулен Ашимбаєв заявив, що країна не видаватиме Україні чоловіків, яких підозрюють у замаху на вбивство казахського опозиційного журналіста.