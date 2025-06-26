Помер колишній мер Одеси Руслан Боделан

Руслан Боделан / © УНІАН

Реклама

У четвер, 26 червня, помер колишній міський голова Одеси Руслан Боделан. Політику було 83 роки.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

«Його життя було тісно пов’язане з історією Одеси — він обіймав відповідальні посади, був причетний до розвитку міста та регіону, залишив по собі помітний слід в адміністративному управлінні», — написав він.

Реклама

Руслан Боделан був міським головою Одеси від 1998 року до 2005 року. Після перемоги на президентських виборах Віктора Ющенка він виїхав з України. Тоді проти Боделана порушили кримінальну справу за фактом перевищення повноважень.

Нагадаємо, 22 жовтня 2001 року депутати переважною більшістю схвалили запропоноване Боделаном рішення «Про запровадження трьохмовності — української, російської та іноземних мов в місті Одесі». Цим вони викликали протести не лише з боку товариства «Просвіта», але і кількох політичних партій області.

2005 року переїхав до Росії, прожив у м. Санкт-Петербурзі. Працював заступником очільника Санкт-Петербурзького міжнародного торговельного порту.

У січні 2006 року згідно з офіційними даними Російської Федерації, Руслан Боделан отримав російське громадянство.

Реклама

У квітні 2010 року Руслан Боделан повернувся до міста. Він начебто залишив роботу у морському торговельному порту Санкт-Петербурга і, як повідомляли кілька агенцій, з посиланням на джерела близькі до Боделана, цього разу остаточно повернувся до Одеси.

2010 року кримінальні справи проти Боделана було закрито.

Раніше повідомлялося, після тривалої боротьби з важкою хворобою 28 травня 2025 року пішов з життя Сергій Швець — український журналіст, політичний оглядач і народний депутат IX скликання від партії «Слуга народу».

За даними депутата Ярослава Железняка, наразі у Верховній Раді 399 народних депутатів.