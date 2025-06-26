ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
5256
Час на прочитання
2 хв

Помер колишній мер Одеси Руслан Боделан

Про смерть ексмера Одеси повідомив очільник ОВА Олег Кіпер, однак він не назвав причину.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Руслан Боделан

Руслан Боделан / © УНІАН

У четвер, 26 червня, помер колишній міський голова Одеси Руслан Боделан. Політику було 83 роки.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

«Його життя було тісно пов’язане з історією Одеси — він обіймав відповідальні посади, був причетний до розвитку міста та регіону, залишив по собі помітний слід в адміністративному управлінні», — написав він.

Руслан Боделан був міським головою Одеси від 1998 року до 2005 року. Після перемоги на президентських виборах Віктора Ющенка він виїхав з України. Тоді проти Боделана порушили кримінальну справу за фактом перевищення повноважень.

Нагадаємо, 22 жовтня 2001 року депутати переважною більшістю схвалили запропоноване Боделаном рішення «Про запровадження трьохмовності — української, російської та іноземних мов в місті Одесі». Цим вони викликали протести не лише з боку товариства «Просвіта», але і кількох політичних партій області.

2005 року переїхав до Росії, прожив у м. Санкт-Петербурзі. Працював заступником очільника Санкт-Петербурзького міжнародного торговельного порту.

У січні 2006 року згідно з офіційними даними Російської Федерації, Руслан Боделан отримав російське громадянство.

У квітні 2010 року Руслан Боделан повернувся до міста. Він начебто залишив роботу у морському торговельному порту Санкт-Петербурга і, як повідомляли кілька агенцій, з посиланням на джерела близькі до Боделана, цього разу остаточно повернувся до Одеси.

2010 року кримінальні справи проти Боделана було закрито.

Раніше повідомлялося, після тривалої боротьби з важкою хворобою 28 травня 2025 року пішов з життя Сергій Швець — український журналіст, політичний оглядач і народний депутат IX скликання від партії «Слуга народу».

За даними депутата Ярослава Железняка, наразі у Верховній Раді 399 народних депутатів.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie