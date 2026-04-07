Помер колишній міністр фінансів Ігор Мітюков — що відомо

Колишній міністр фінансів України Ігор Мітюков помер на 74-му році життя.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Ігор Мітюков

Ігор Мітюков / © Фото з відкритих джерел

У вівторок, 7 квітня, на 74-му році життя помер відомий український фінансист та державний діяч Ігор Мітюков.

Про це повідомили у Міністерстві фінансів України, а також колишній голова відомства Ігор Уманський.

Що відомо про причини смерті Ігоря Мітюкова

Офіційна причина смерті наразі не розголошується. Водночас джерела у фінансових колах повідомляють, що ексміністр тривалий час хворів і останнім часом перебував у реанімації.

«Сьогодні не стало одного з найвидатніших міністрів фінансів України Ігоря Мітюкова. Він був одним із моїх вчителів і одним із небагатьох „глиб“ державного рівня, яких я щиро поважав. Вічна пам’ять!», — написав Ігор Уманський.

Церемонія прощання з Ігорем Мітюковим відбудеться у п’ятницю, 10 квітня, о 10:00 у приміщенні Національної філармонії України в Києві.

Що відомо про Ігоря Мітюкова

Ігор Мітюков протягом десятиліть обіймав ключові посади в системі державного управління та фінансів. З 1994 по 1995 рік працював віцепрем’єр-міністром з питань фінансової та банківської діяльності. Найдовше очолював Міністерство фінансів України — з 1997 по 2001 рік.

У лютому 1994 року розпочав роботу на посаді заступника голови НБУ. З 1995 по 1997 рік був спецпредставником уряду при Євросоюзі в Брюсселі. У 2002–2005 роках працював послом України у Великій Британії та представляв країну в Міжнародній морській організації.

В останні роки Ігор Мітюков продовжував брати участь в управлінні державним сектором. У період 2019–2020 років він входив до наглядової ради «Ощадбанку», а з березня 2023 року був членом наглядової ради «Укрпошти». Також у різні часи він виступав радником уряду України.

Нагадаємо, стало відомо про смерть провідного соліста Національної опери України, заслуженого артиста України Петра Приймака.

