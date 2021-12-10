Помер кум і чоловік: у Житомирській області весела жінка мучила копів викликами 

За свої жарти порушниці доведеться сплатити штраф від 850 до 3400 гривень.

У Новоград-Волинському районі Житомирської області місцева жителька двічі викликала поліцію й повідомляла неправдиву інформацію: одного разу сказала, що помер її кум, а згодом сповістила про смерть чоловіка. Щоразу, коли поліцейські приїжджали на виклик, жінка казала, що пожартувала.

Про це повідомила пресслужба ГУНП у Житомирській області.

До Новоград-Волинського райвідділу зателефонувала 50-річна місцева жителька, яка повідомила, що помер її кум. Поліцейські, прибувши на місце події, виявили заявницю нетверезою і вона зізналася, що пожартувала.

За декілька днів та сама жінка знову повідомила поліцейських про смерть свого чоловіка. За місцем її проживання поліцейські застали заявницю знову у веселому настрої та із зізнанням про ще один жарт.

Поліцейські склали адміністративні протоколи за ст. 183 КУпАП. За свої жарти порушниці доведеться сплатити штраф від 850 до 3400 гривень.

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Нагадаємо, що у Запоріжжі чоловік заявив до поліції, що його іномаркою незаконно заволодів невідомий. Насправді автовласник просто забув, де поставив транспортний засіб. Йому загрожує штраф у сумі до 3400 гривень.

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