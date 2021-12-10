Помер кум і чоловік: у Житомирській області весела жінка мучила копів викликами 

За свої жарти порушниці доведеться сплатити штраф від 850 до 3400 гривень.
У Новоград-Волинському районі Житомирської області місцева жителька двічі викликала поліцію й повідомляла неправдиву інформацію: одного разу сказала, що помер її кум, а згодом сповістила про смерть чоловіка. Щоразу, коли поліцейські приїжджали на виклик, жінка казала, що пожартувала.
Про це повідомила пресслужба ГУНП у Житомирській області.
До Новоград-Волинського райвідділу зателефонувала 50-річна місцева жителька, яка повідомила, що помер її кум. Поліцейські, прибувши на місце події, виявили заявницю нетверезою і вона зізналася, що пожартувала.
За декілька днів та сама жінка знову повідомила поліцейських про смерть свого чоловіка. За місцем її проживання поліцейські застали заявницю знову у веселому настрої та із зізнанням про ще один жарт.
Поліцейські склали адміністративні протоколи за ст. 183 КУпАП. За свої жарти порушниці доведеться сплатити штраф від 850 до 3400 гривень.
Нагадаємо, що у Запоріжжі чоловік заявив до поліції, що його іномаркою незаконно заволодів невідомий. Насправді автовласник просто забув, де поставив транспортний засіб. Йому загрожує штраф у сумі до 3400 гривень.
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