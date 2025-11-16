Помер морпіх Олександр Савов / © ТСН

Помер морський піхотинець Олександр Савов, який 8 місяців тому повернувся з полону.

Про це повідомила Юлія Павлюк — представниця координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, із посиланням на доньку Олександра Савова.

Олександр Савов, боєць 36-ї бригади морської піхоти, був одним із захисників, які навесні 2022 року вийшли з «Азовсталі» і пробули у російському полоні майже три роки.

Звільнення та важкі наслідки полону

Захисник повернувся додому під час одного з обмінів у березні цього року. У той момент його донька Анастасія Савова, яка була співзасновницею Асоціації морських піхотинців, зустрічала його з прапором.

Кадри їхньої зустрічі облетіли ЗМІ. Тоді Олександр Савов зізнався, що боїться обійняти доньку через низку важких захворювань, якими його заразили в російських тюрмах.

Пізніше стало відомо, що чоловіка росіяни повернули з туберкульозом, а також шкірними захворюваннями та лімфостазом ніг. В одному з інтерв’ю він розповідав, що медичне «лікування» у полоні, включно з численними флюорограмами, більше нагадувало експерименти.

Олександр Савов пережив жорстокі «прийомки» з побиттями та електрошокерами після виходу з «Азовсталі». Він увійшов у історію як один із бійців, яким вдалося прорватися на завод «Азовсталь» з пораненими попри блокпости російських окупантів.

«Полон вбиває, навіть коли ти повернувся», — написала Юлія Павлюк.

Фото: скрин Юлія Павлюк

Попри відсутність інформації про точну причину смерті Олександра Савова, вона вкотре привертає увагу до критичного стану здоров’я військових, які повертаються з російських катівень.

Українські захисники повертаються з діагнозами, які є ознакою нелюдського поводження. І раніше Юлія Павлюк заявляла, що гангрена, короста, туберкульоз та інші важкі хвороби — це реалії, з якими стикаються звільнені бійці.

Наразі українські військові медики продовжують боротися за життя та здоров’я колишніх полонених, які часто потребують тривалої та складної реабілітації.

ТСН.ua висловлює щирі співчуття рідним та близьким Олександра Савова.

