Помер нардеп від "Слуги народу" Кабанов: що стало причиною

Олександр Кабанов / © Інтерфакс-Україна

Реклама

Пішов з життя народний депутат України від фракції «Слуга народу» Олександр Кабанов.

Про смерть депутата Кабанова повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час пленарного засідання у середу.



Також інформацію про смерть політика підтвердила речниця фракції «Слуга народу» Юлія Палійчук у коментарі «Інтерфакс-Україна».

«Так. Внаслідок важкої хвороби», — зазначила Палійчук.

Реклама

Що відомо про Олександра Кабанова

Олександр Кабанов народився 6 серпня 1973 року у Запоріжжі. Вищу освіту Олександр Кабанов здобував у Запорізькому медичному інституті за спеціальністю «Лікар-психотерапевт». Також нардеп закінчив Московську медичну академію імені І. М. Сєченова, де здобув знання за спеціальністю «Психотерапія».

Олександр Кабанов свого часу працював дитячим психотерапевтом, а також сценаристом студії «Квартал 95». У 2019 році був кандидатом у народні депутати від партії «Слуга народу» на парламентських виборах.

Нагадаємо, на 78-му році життя помер ведучий Львівського обласного державного телебачення Петро Остапишин. Він десятиліттями був одним із найвпізнаваніших облич регіонального ТБ та став символом львівської телевізійної традиції.

Глядачам Остапишин запам’ятався насамперед за програмами «Концерт вітань», який він вів упродовж 38 років, та «Кава по-львівськи». Після завершення роботи на телебаченні у 2018 році телеведучий викладав у львівській філії Національного університету культури та мистецтв, передаючи свій досвід молодому поколінню.