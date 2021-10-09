Помер один з найвідоміших ІТ-фахівців України Олексій Мась

IT-підприємцю було 47 років.

Помер один з перших український ІТ-фахівців Олексій Мась. Чоловіку було 47 років.

Про це повідомив брат айтівця Віктор Мась.

"Ти пішов занадто рано... Ви знали, як надихнути та зібрати однодумців для створення чогось інноваційного та нового. Хвороба не дала вам завершити те, що ви почали", - написав Віктор Мась.

Причиною смерті, за інформацією брата, стала хвороба. Більше ніяких подробиць немає.

Що відомо про Олексія Мася

Олексій Мась придумав такі відомі інтернет-платформи: iForum, UaPortal, Infostore, EX.UA, Mail.ua, яка була пізніше продана Mail.ru. Він працював у "Київстар" радником з IT- та digital-напрямку колишнього президента компанії Петра Чернишова. У 2019 він створив власний проект - "крафтові соцмережі". Це онлайн-спільноти, створені під індивідуальні потреби замовника.

Друзі в соцмережах пишуть, що родина нині в скрутній ситуації, тож просять допомоги: картка "ПриватБанку" 4441114427007552 (Михайло Мась, син).

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