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Помер перший директор Чорнобильської АЕС, якого було засуджено за вибух на станції

Помер перший директор Чорнобильської АЕС, якого було засуджено за вибух на станції

Помер перший директор Чорнобильської АЕС, якого було засуджено за вибух на станції

Фото: Facebook / ДСП "ЧАЕС"

Віктор Брюханов пішов із життя у віці 85 років.

У середу, 13 жовтня, помер Віктор Брюханов, який очолював Чорнобильську АЕС від часу її будівництва до трагічної аварії у 1986 році. Йому виповнилося 85 років.

Про це повідомили на Facebook-сторінці ДСП “Чорнобильська АЕС”.

“Сьогодні на 85-му році пішов з життя перший директор Чорнобильської АЕС Віктор Брюханов. Колектив та адміністрація підприємства висловлюють своє глибоке співчуття рідним та близьким померлого”, - йдеться у повідомленні.

В останні роки життя він тяжко хворів, переніс декілька інсультів.

Як відомо, Віктор Брюханов очолив дирекцію Чорнобильської АЕС у 1970 році і керував роботою станції до трагедії у квітні 1986 року. Доповідь про вибух, яку підготував Брюханов радянському керівництву, було розсекречено СБУ разом з іншими таємними матеріалами незщдавно у 2021 році.

За вироком суду у липні 1988 року Брюханова було позбавлено волі терміном на 10 років, але він відбув лише половину терміну ув’язнення і вийшов на свободу у 1993 році. 

У серіалі “Чорнобиль” від НВО роль Віктора Брюханова зіграв англійський актор Кон О’Ніл. 

Нагадаємо, цього року відомий у Великій Британії телеведучий Бен Фогл відвідав Чорнобильську зону та зняв документальний фільм про зону відчуження.

Новини України: помер перший директор ЧАЕС Віктор Брюханов

Новини України: помер перший директор ЧАЕС Віктор Брюханов
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