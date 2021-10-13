Помер перший директор Чорнобильської АЕС, якого було засуджено за вибух на станції

Віктор Брюханов пішов із життя у віці 85 років.

У середу, 13 жовтня, помер Віктор Брюханов, який очолював Чорнобильську АЕС від часу її будівництва до трагічної аварії у 1986 році. Йому виповнилося 85 років.

Про це повідомили на Facebook-сторінці ДСП “Чорнобильська АЕС”.

“Сьогодні на 85-му році пішов з життя перший директор Чорнобильської АЕС Віктор Брюханов. Колектив та адміністрація підприємства висловлюють своє глибоке співчуття рідним та близьким померлого”, - йдеться у повідомленні.

В останні роки життя він тяжко хворів, переніс декілька інсультів.

Як відомо, Віктор Брюханов очолив дирекцію Чорнобильської АЕС у 1970 році і керував роботою станції до трагедії у квітні 1986 року. Доповідь про вибух, яку підготував Брюханов радянському керівництву, було розсекречено СБУ разом з іншими таємними матеріалами незщдавно у 2021 році.

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За вироком суду у липні 1988 року Брюханова було позбавлено волі терміном на 10 років, але він відбув лише половину терміну ув’язнення і вийшов на свободу у 1993 році.

У серіалі “Чорнобиль” від НВО роль Віктора Брюханова зіграв англійський актор Кон О’Ніл.

Нагадаємо, цього року відомий у Великій Британії телеведучий Бен Фогл відвідав Чорнобильську зону та зняв документальний фільм про зону відчуження.

Новини України: помер перший директор ЧАЕС Віктор Брюханов

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