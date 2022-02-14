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Помер під наглядом медиків: у Запорізькій області трагічно загинув хлопець

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Помер під наглядом медиків: у Запорізькій області трагічно загинув хлопець

Постраждалий отримав травми.

У місті Мелітополь водійка збила 17-річного хлопця. Він помер у лікарні від отриманих травм.

Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції у Запорізькій області.

Аварія сталася на вулиці Інтеркультурній у Мелітополі в районі перехрестя з вулицею Гагаріна.  Пішохід перетинав проїжджу частину, і в цей момент жінка, яка керувала автомобілем Hyundai Sonata, скоїла наїзд на нього.

Хлопець отримав травми. Медики доправили постраждалого до місцевої лікарні, де того ж дня під наглядом лікарів він помер.

За цим фактом розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

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