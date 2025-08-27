ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
65
Час на прочитання
2 хв

Помер правнук Івана Франка Петро Галущак: що про нього відомо (фото)

Правнук Івана Франка помер після тривалої хвороби

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Правнук Івана Франка

Правнук Івана Франка / © скриншот з відео

У ніч на 27 серпня на 71-році життя після тривалої хвороби помер Петро Галущак, правнук Івана Франка, який активно популяризував спадщину видатного українського письменника.

Про смерть Петра Галущака повідомив Богдан Лазорак, директор Державного історико-культурного заповідника «Нагуєвичі», на своїй сторінці у Facebook.

«Після тяжкої хвороби, в ніч на 27 серпня о 4:00 год упокоївся великий Шанувальник Спадщини Нагуєвич», — написав він.

У Домі Франка у Facebook повідомили, що він був другом Музею, брав участь у багатьох наших заходах, проводив особливу авторську екскурсію, сприяв поповненню фондів Дому Франка.

Петро Галущак

Петро Галущак

Петро Галущак, син Іванни Франко та Мирослава Галущака, активно зберігав і популяризував спадщину свого прадіда Івана Франка через музей-садибу у Нагуєвичах.

Галущак був батьком шістьох дітей та відомим шанувальником творчості свого прадіда. Він надихав українців девізом: «І Ти — Франко! І Ми усі — Франки!».

Петро Галущак

Петро Галущак

Повідомляється, що правнук Івана Франка залишив вагомий внесок у популяризацію історичної та культурної спадщини родини, передаючи цінності наступним поколінням.

Важливо, що його смерть збіглася з 27 серпня — датою, коли відзначають 169 років від дня народження Івана Франка.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що помер 86-річний народний депутат України I, V та VI скликань, відомий вчений та громадський діяч Юрій Гнаткевич. Упродовж своєї парламентської діяльності він опікувався питаннями освіти, науки, духовності, національного відродження.

Дата публікації
Кількість переглядів
65
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie