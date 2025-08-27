Помер правнук Івана Франка Петро Галущак: що про нього відомо (фото)

Правнук Івана Франка / © скриншот з відео

У ніч на 27 серпня на 71-році життя після тривалої хвороби помер Петро Галущак, правнук Івана Франка, який активно популяризував спадщину видатного українського письменника.

Про смерть Петра Галущака повідомив Богдан Лазорак, директор Державного історико-культурного заповідника «Нагуєвичі», на своїй сторінці у Facebook.

«Після тяжкої хвороби, в ніч на 27 серпня о 4:00 год упокоївся великий Шанувальник Спадщини Нагуєвич», — написав він.

У Домі Франка у Facebook повідомили, що він був другом Музею, брав участь у багатьох наших заходах, проводив особливу авторську екскурсію, сприяв поповненню фондів Дому Франка.

Петро Галущак

Петро Галущак, син Іванни Франко та Мирослава Галущака, активно зберігав і популяризував спадщину свого прадіда Івана Франка через музей-садибу у Нагуєвичах.

Галущак був батьком шістьох дітей та відомим шанувальником творчості свого прадіда. Він надихав українців девізом: «І Ти — Франко! І Ми усі — Франки!».

Петро Галущак

Повідомляється, що правнук Івана Франка залишив вагомий внесок у популяризацію історичної та культурної спадщини родини, передаючи цінності наступним поколінням.

Важливо, що його смерть збіглася з 27 серпня — датою, коли відзначають 169 років від дня народження Івана Франка.

