Помер пропагандист Вишинський, якого Україна видала РФ у межах обміну полонених

Пропагандист Кирило Вишинськой / © УНІАН

У Росії помер пропагандист з Дніпра Кирило Вишинський, якому сім років тому в Україні вручили підозру у держзраді, а потім обміняли до РФ.

Про це повідомило пропагандистське агентство «РИА Новости».

Там розповіли, що пропагандист помер у Москві після «тяжкої та тривалої хвороби».

Після Революції гідності Кирило Вишинський почав працювати у незареєстрованому офіційно в Україні інтернет-виданні «РИА Новости Украина». У 2014 році він отримав одразу дві нагороди від росії: медаль Міністерства оборони рф «За повернення Криму» та орден «За заслуги перед Вітчизною», який Вишинський отримав «за об’єктивне висвітлення подій в Криму».

У травні 2018-го пропагандиста затримали у Києві після обшуків в офісі «РИА Новости Украина» за підозрою у державній зраді. За даними СБУ, Вишинський працював на Росію у межах гібридної інформаційної війни проти України. Згодом йому повідомили нову підозру — в незаконному поводженні зі зброєю.

За місяць головред «РИА Новости Украина» заявив про відмову від українського громадянства. Вже у вересні 2019 року Україна видала Вишинського Росії у межах обміну полонених.

Після того зрадник продовжив пропагандистську роботу у Росії, а у 2022 році підтримав повномасштабне вторгнення РФ. Був довіреною особою кремлівського диктатора Путіна на «виборах» у 2024 році.

