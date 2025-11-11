Помер скандальний лідер партії "5.10", який виступав проти України: що відомо про Геннадія Балашова

Геннадій Балашов помер у віці 64 років / © УНІАН

У вівторок, 11 листопада стало відомо про смерть колишнього нардепа Геннадія Балашова, який втік з України до США, щоб уникнути кримінального переслідування. Одіозний політик та лідер забороненої партії «5.10» помер у віці 64 років, причина смерті наразі невідома.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі нардеп-утікач Артем Дмитрук.

«Пішов із життя Геннадій Балашов. Мої щирі співчуття рідним і близьким», — написав Дмитрук.

Водночас представник політсили «5.10» Юрій Коновальчук звинуватив у смерті Балашова «владу», не уточнивши якої саме країни, адже політик виїхав до США ще 2022 року. В коментарях під цим дописом фігурує неперевірена інформація, що Балашов помер внаслідок інфаркту.

Антиукраїнська пропаганда

Геннадій Балашов, засновник політичної сили «5.10», тривалий час був фігурантом кількох скандалів, пов’язаних з його антиукраїнською позицією.

Окремо діяльністю Балашова цікавилася СБУ через його публічні антиукраїнські висловлювання, зокрема, заклики до насильства проти тих, хто просить спілкуватися українською мовою. Щодо самого Балашова, він був російськомовним та виступав проти української мови.

Після втечі до США Балашов продовжував транслювати свої заяви. Його YouTube-канал, на якому він називав українську владу «диктаторами» та «воєнними комуністами», був згодом заблокований.

Кримінальні справи та арешти майна

Ще до втечі з країни, у 2021 році, Геннадій Балашов потрапив під приціл правоохоронних органів через фінансові махінації та несплату податків. Державна фіскальна служба відкрила проти нього кримінальне провадження за ухилення від сплати податків на суму понад 9,6 млн гривень.

У рамках цієї справи також було заарештовано його майно на загальну суму близько 200 млн гривень. Після того як справу передали до суду, Балашов виїхав з країни.

Нагадаємо, у липні 2025 року президент Володимир Зеленський запровадив проти Балашова санкції через його систематичну діяльність, спрямовану на поширення антиукраїнської пропаганди. Центр протидії дезінформації при РНБО неодноразово вказував, що висловлювання Балашова були співзвучні російським наративам.