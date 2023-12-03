На 87 році життя помер співавтор Акта проголошення незалежності України Леонтій Сандуляк.
У неділю, 3 грудня, помер співавтор Акта проголошення незалежності України, один із засновників Народного руху Леонтій Сандуляк.
Про це повідомили у Чернівецькій обласній раді.
"На 87 році життя відійшов у засвіти Леонтій Сандуляк — перший надзвичайний повноважний посол України в Румунії, співавтор Акта проголошення державної незалежності України. Почесний громадянин міста Чернівці", – йдеться у повідомленні.
Що відомо про Леонтія Сандуляка
У Чернівецькій облраді нагали, що Сандуляк був першим у багатьох галузях:
- перший доктор медичних наук, професор із села Козиряни Кельменецького району Чернівецької області, де він народився.
- перший демократично обраний народний депутат СРСР останнього скликання від міста Чернівці та Глибоцького району;
- перший голова Чернівецької краєвої організації "Народного руху України", а також один із засновників цієї організації;
- перший голова "Зеленого руху Буковини", а також один із засновників асоціації "Зелений світ";
- перший надзвичайний повноважний посол України в Румунії.
Крім того Сандуляк був вченим в галузі гістології, ендокринології, екології та валеології, автором 150 наукових праць, в тому числі 5-и монографій та посібника з екології людини; членом Національної спілки журналістів України.
У Національному музеї історії України зберігається титульна сторінка чернетки Акта проголошення незалежності України. Її вранці 23 серпня 1991 року написав Левко Лук’яненко у співавторстві з Леонтієм Сандуляком. Верховна Рада затвердила Акт проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року.
2015 року Сандуляк пригадував, що Левко Лук’яненко хотів назвати Акт проголошення незалежності України Універсалом. Проте від цієї ідеї відмовилися, щоб "комуністи проголосували".
"Універсали писали гетьмани і Центральна Рада УНР. Комуністи би не проголосували, бо саме слово їх дратувало. Я запропонував "акт", бо це хоч і нейтральне слово, але урочиста разова дія", — розповіда Сандуляк в інтерв'ю "Націоналістичному порталу".
Коли відбудеться прощання
Як повідомив виконавчий комітет Бориспільської міської ради, прощання із Сандуляком відбудеться 4 грудня у церкві села Велика Стариця Бориспільського району Київської області. Початок о 12:30.
Раніше повідомлялося, що помер відомий український журналіст Володимир Мостовий.