На 87 році життя помер співавтор Акта проголошення незалежності України Леонтій Сандуляк.

У неділю, 3 грудня, помер співавтор Акта проголошення незалежності України, один із засновників Народного руху Леонтій Сандуляк.

Про це повідомили у Чернівецькій обласній раді.

"На 87 році життя відійшов у засвіти Леонтій Сандуляк — перший надзвичайний повноважний посол України в Румунії, співавтор Акта проголошення державної незалежності України. Почесний громадянин міста Чернівці", – йдеться у повідомленні.

Що відомо про Леонтія Сандуляка

У Чернівецькій облраді нагали, що Сандуляк був першим у багатьох галузях:

перший доктор медичних наук, професор із села Козиряни Кельменецького району Чернівецької області, де він народився.

перший демократично обраний народний депутат СРСР останнього скликання від міста Чернівці та Глибоцького району;

перший голова Чернівецької краєвої організації "Народного руху України", а також один із засновників цієї організації;

перший голова "Зеленого руху Буковини", а також один із засновників асоціації "Зелений світ";

перший надзвичайний повноважний посол України в Румунії.

Крім того Сандуляк був вченим в галузі гістології, ендокринології, екології та валеології, автором 150 наукових праць, в тому числі 5-и монографій та посібника з екології людини; членом Національної спілки журналістів України.

Леонтій Сандуляк / Фото Виконавчого комітету Бориспільської міської ради

У Національному музеї історії України зберігається титульна сторінка чернетки Акта проголошення незалежності України. Її вранці 23 серпня 1991 року написав Левко Лук’яненко у співавторстві з Леонтієм Сандуляком. Верховна Рада затвердила Акт проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року.

Чернетка Акта проголошення незалежності України / Фото: Вікіпедія

2015 року Сандуляк пригадував, що Левко Лук’яненко хотів назвати Акт проголошення незалежності України Універсалом. Проте від цієї ідеї відмовилися, щоб "комуністи проголосували".

"Універсали писали гетьмани і Центральна Рада УНР. Комуністи би не проголосували, бо саме слово їх дратувало. Я запропонував "акт", бо це хоч і нейтральне слово, але урочиста разова дія", — розповіда Сандуляк в інтерв'ю "Націоналістичному порталу".

Акт проголошення незалежності України

Коли відбудеться прощання

Як повідомив виконавчий комітет Бориспільської міської ради, прощання із Сандуляком відбудеться 4 грудня у церкві села Велика Стариця Бориспільського району Київської області. Початок о 12:30.

Раніше повідомлялося, що помер відомий український журналіст Володимир Мостовий.